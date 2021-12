Ôtô cứu hộ lật ngửa trên đường trơn

MỹChiếc Chevrolet Tahoe xuất hiện ở góc xa màn hình rồi chệch sang trái, bật ngửa khi còi vẫn hú vang và đèn nháy sáng, hôm 24/12 ở New York.

Ôtô cứu hỏa lật ngửa trên đường trơn Video: Monsey

Đoạn đường trước cửa ngôi nhà có gắn camera an ninh phủ tuyết trắng, và ôtô qua lại chạy khá chậm. Một xe đang dừng phía sau hàng cây ven đường và dường như đã bật đèn cảnh báo, có thể do mất lái đâm sang lề ngược chiều.

Có tiếng còi hú vang và vài giây sau, chiếc Chevrolet Tahoe xuất hiện, với tốc độ không quá nhanh. Nhưng đột nhiên xe chệch sang hướng ngược chiều, kèm tiếng va chạm mạnh và bật ngửa.

Tại hiện trường, mẫu SUV cỡ lớn nằm ngửa 4 bánh lên trời, một cửa kính vỡ, gương chiếu hậu bên tài xế gãy, và túi khí đã bung. Chiếc Chevrolet do đội trưởng đội cứu hỏa Monsey, New York, điều khiển đang trên đường làm nhiệm vụ sau khi nhận một loạt báo cáo về những trường hợp ôtô gặp va chạm do đường trơn. May mắn người này không bị thương.

Mỹ Anh (theo Monsey)