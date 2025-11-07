Ôtô của nhóm trộm chó lao xuống mương khi chạy trốn

TP HCMBị công an truy đuổi, nhóm trộm chó lái ôtô bỏ chạy, lạc tay lái lao xuống mương nước và phải bỏ lại xe để bỏ trốn.

Công an xã Minh Thạnh (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương cũ) tuần tra rạng sáng 7/11, phát hiện ôtô có dấu hiệu nghi vấn, ra hiệu dừng để kiểm tra. Tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Tổ tuần tra lập tức phối hợp với công an các địa phương giáp ranh và đơn vị nghiệp vụ, chốt chặn các ngả đường để vây bắt.

Tang vật thu giữ trong ôtô của nhóm trộm chó. Ảnh: Thái Hà

Sau khi chạy qua nhiều tuyến đường, đến đoạn giáp ranh tỉnh Đồng Nai (Bình Phước cũ), ôtô mất lái lao xuống mương nước. Những người trên xe mở cửa bỏ chạy vào rẫy vắng, tẩu thoát.

Khám xét ôtô, cảnh sát phát hiện 4 con chó đã chết và nhiều dụng cụ dùng để trộm như súng bắn điện, bình xịt hơi cay, băng keo, các mảnh thép (dùng để thả xuống đường tránh sự truy đuổi), bột ớt, nhiều biển số xe (trong đó có biển số xanh giả).

Ôtô của nhóm trộm chó bỏ lại hiện trường. Ảnh: Thái Hà

Sự việc đang được Công an TP HCM điều tra, truy bắt nhóm trộm này.

Phước Tuấn