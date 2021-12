Ôtô của năm 2021: cỡ nhỏ chọn xe Hàn, cỡ trung chọn xe Nhật

Sau một tháng mở cổng bình chọn Car Awards, độc giả đang có những nhận định đối lập cho xe Hàn và xe Nhật.

Trên thị trường xe phổ thông, có 5 phân khúc có sự góp mặt của cả xe Hàn và xe Nhật là cỡ A, sedan B, crossover cỡ nhỏ, sedan C và crossover C. Nếu ở cỡ A, Fadil được yêu thích vượt trội các đối thủ thì 4 phân khúc còn lại là sự giằng co và phân hóa rõ ràng giữa xe Hàn và xe Nhật.

Cụ thể, hai phân khúc cỡ nhỏ là sedan B và crossover cỡ nhỏ, hai cái tên Hàn được nhiều người lựa chọn trở thành ôtô của năm là Hyundai Accent và Kia Seltos. Trong khi đó, ở phân khúc xe cỡ nhỡ sedan C và crossover C, hai mẫu xe được dự đoán nhiều hơn cả là Mazda3 và Honda CR-V. Độc giả đang đánh giá rất cao xe Hàn ở cỡ nhỏ, trong khi đó ở phân khúc lớn hơn, xe Nhật lại được yêu thích hơn.

>> Vào cổng bình chọn Ôtô của năm 2021

Bảng các mẫu xe đứng đầu mỗi phân khúc theo dự đoán của độc giả:

Xe nhỏ cỡ A Fadil Xe gầm thấp cỡ B Accent Xe gầm cao cỡ nhỏ Seltos Sedan cỡ C Mazda3 Crossover cỡ C CR-V Sedan cỡ D, E Lux A SUV/crossover cỡ D, E Lux SA MPV phổ thông Xpander Xe bán tải phổ thông Ranger Xe sang cỡ nhỏ gầm thấp C-class Xe sang cỡ nhỏ gầm cao GLC Xe sang cỡ trung gầm thấp E-class Xe sang cỡ trung gầm cao RX Xe sang cỡ lớn gầm thấp S-class Xe sang cỡ lớn gầm cao G-class

Ở các phân khúc còn lại, VinFast chiếm ưu thế ở cả ba phân khúc góp mặt. Xpander, Ranger vẫn không có đối thủ. Xpander là cái tên thể hiện được nhiều ưu điểm nhất trong phân khúc MPV. Kể từ khi chiếc xe nhà Mitsubishi xuất hiện, Innova bị đẩy "bay về nơi xa", cái tên mới như Suzuki XL7 cũng không thể làm khó. Ranger lại là một thế lực không thể chối cãi ở phân khúc bán tải.

CR-V được nhiều bình chọn ở phân khúc crossover cỡ C. >> Xem chi tiết

Ở phân khúc xe sang, Mercedes cho thấy lý do vì sao là hãng bán chạy nhất Việt Nam. Trong 6 phân khúc, có tới 5 phân khúc độc giả tin tưởng xe của Mercedes sẽ trở thành ôtô của năm.

Sau một tháng mở cổng bình chọn, Car Awards 2021 đã có 23.000 lượt bình chọn, 700 độc giả đăng ký trở thành giám khảo, trong đó 50% độc giả vượt qua được bảng câu hỏi thử thách.

Car Award 2021 là chương trình chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam về bình chọn và vinh danh những mẫu ôtô tiêu biểu của thị trường do VnExpress-Xe tổ chức. Độc giả có thể tham gia bình chọn tại địa chỉ:https://vnexpress.net/oto-xe-may/car-awards-2021.

15 giải thưởng hấp dẫn sẽ dành cho 15 độc giả dự đoán chính xác và nhanh nhất ôtô của năm theo từng phân khúc, đồng thời dự đoán số người trả lời giống mình nhất.

Đức Trí