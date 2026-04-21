Ôtô container tông loạt xe máy trên quốc lộ 13

Đồng NaiSau khi tông vào xe đầu kéo phía trước, ôtô container lao sang phải, cuốn nhiều xe máy đang đậu bên đường, tài xế bị thương nặng.

Sáng 21/4, xe container biển số TP HCM chạy trên quốc lộ 13 theo hướng TP HCM đi Đồng Nai. Đến khu vực giao với đường Nguyễn Văn Linh, phường Minh Hưng (tỉnh Bình Phước cũ), xe tông vào đuôi ôtô đầu kéo chạy phía trước.

Nhiều xe máy nằm dưới gầm xe container. Ảnh: Thái Hà

Cú va chạm khiến tài xế đánh lái sang phải, đâm vào 4 xe máy đang đậu trên vỉa hè trước quán cà phê. Xe chỉ dừng lại khi đâm gãy cột điện. Người dân xung quanh phá cửa cabin, đưa tài xế đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Anh Quý, nhà ở gần hiện trường, cho biết đang ở trong nhà thì nghe tiếng va chạm lớn, chạy ra thấy nhiều xe máy nằm dưới gầm ôtô container. Đầu xe hư hỏng nặng sau khi đâm gãy cột điện. Người dân hỗ trợ đưa tài xế ra khỏi cabin.

Theo người dân chứng kiến, xe đầu kéo phía trước bất ngờ giảm tốc độ để tránh một phụ nữ qua đường, khiến ôtô container chạy phía sau tông vào.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Sự cố không gây thiệt hại về người, song khiến cả khu vực mất điện, đến trưa nay mới khắc phục. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Phước Tuấn