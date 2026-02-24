Ôtô con thương hiệu Thaco sẽ ra mắt vào 2027

Tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương muốn sản xuất và bán xe con thương hiệu Thaco, trở thành thương hiệu ôtô Việt thứ hai sau VinFast.

Trong thư gửi nhân viên tập đoàn đầu 2026, ông Dương cho biết công ty có kế hoạch giới thiệu, bán xe con thương hiệu Thaco vào 2027. Tuy nhiên, ông chưa nói rõ tên hãng xe con này là gì và sản phẩm nào ra mắt đầu tiên.

Thaco trong nhiều năm qua là một trong những công ty sản xuất, lắp ráp và bán xe con, xe thương mại nhiều nhất Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài một số dòng xe thương mại, tất cả xe con hiện tại được Thaco phân phối đều của thương hiệu nước ngoài.

Nguồn sản phẩm của Thaco không thể chủ động mà phụ thuộc hoàn toàn vào các hãng đối tác từ nước ngoài, bao gồm Kia, Mazda, Peugeot, BMW. Một phần dải sản phẩm BMW, toàn bộ ôtô Mini và phân nhánh môtô BMW Motorrad là nhập khẩu. Lượng xe Thaco Auto lắp ráp chủ yếu phục vụ thị trường trong nước, vì vậy theo các chuyên gia, khi tình hình kinh doanh của các thương hiệu này đi xuống, đồng nghĩa với việc sản lượng của nhà máy cũng giảm theo, dẫn tới rủi ro lớn cho hoạt động sản xuất.

Thực tế, trong 2025, hai thương hiệu đóng góp chính doanh số cho Thaco là Kia và Mazda đều không có kết quả khả quan. Kia đạt 27.176 xe, giảm 21%, giảm sâu nhất thị trường xe con. Nếu so với thời kỳ đỉnh cao của Kia, năm 2021 với gần 46.000 xe, thương hiệu Hàn Quốc do Thaco phân phối đang mất tới 40% doanh số, kéo theo là chừng đó sản lượng. Trong khi đó, Mazda và ba thương hiệu định vị cao cấp hơn là Peugeot, BMW, Mini đều gần như giậm chân tại chỗ.

"Để đảm bảo hiệu quả sản xuất và đạt lợi ích kinh tế nhờ quy mô, Thaco có thể chọn lắp ráp thêm những thương hiệu khác", một chuyên gia chiến lược ngành xe nhận định. Đó có thể là công thức quen thuộc với một thương hiệu nước ngoài, hoặc tự mình tạo ra một thương hiệu riêng, như cách làm của VinFast.

Tạo ra một thương hiệu xe con thương hiệu Việt có thể xem là một hướng đi mới cho Thaco sau hàng chục năm tích lũy kinh nghiệm nhờ lắp ráp cho hãng nước ngoài và nội địa hóa một số linh kiện, phụ tùng cho ôtô con. Tính cạnh tranh trên thị trường khắc nghiệt hơn nhiều so với những năm trước khi Thaco còn "làm mưa làm gió", bởi các thương hiệu mới và làn sóng xe điện.

Theo các chuyên gia trong ngành, dư địa phát triển của ngành ôtô trong nước còn lớn. So với 3 quốc gia dẫn đầu ngành ôtô trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhất nhưng tăng trưởng sức mua ôtô thuộc hàng cao nhất. Năm 2025, thị trường Việt bán ra 604.134 xe các loại, tăng 22,2% so với 2025.

Thaco sở hữu tổ hợp lắp ráp ôtô lớn ở khu công nghiệp Chu Lai, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) với diện tích hơn 489.000 m2, công suất thiết kế hàng năm khoảng 120.000 xe. Công suất này đứng thứ ba sau nhà máy các thương hiệu như VinFast, Hyundai. Ngoài ra, công ty của ông Dương còn có 19 nhà máy sản xuất cơ khí và linh kiện phụ tùng ôtô, phục vụ lắp ráp ôtô nội địa và xuất khẩu.

So với bất động sản, nông nghiệp, cơ khí, công nghiệp phụ trợ, logistics, thương mại, dịch vụ, mảng lắp ráp và phân phối ôtô mang về doanh thu lớn nhất cho tập đoàn Thaco. Trong 2026, Thaco Auto đạt doanh thu khoảng 65.500 tỷ đồng.

Sắp tới trong 2026, Thaco sẽ phân phối thêm hai thương hiệu Jeep, Ram (thuộc tập đoàn Stellantis).

