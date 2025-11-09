MỹTài xế 20 tuổi điều khiển xe con vọt lên từ bên trái và sượt vào xe cứu hỏa đang quay đầu.

Ôtô con tạt đầu xe cứu hỏa làm ba người lính bị thương Video: Libs of Tiktok

Javohir Asrorov, 20 tuổi, nhận được lệnh triệu tập từ cảnh sát Aurora, bang Colorado, sau khi cắt ngang một xe cứu hỏa đang ứng phó khẩn cấp, dẫn đến va chạm và ba lính cứu hỏa phải nhập viện, trưa 6/11. Khi đó, chiếc xe ưu tiên bật đèn và còi khẩn cấp nhưng vẫn bị tài xế trẻ tuổi tạt đầu.

Ba lính cứu hỏa đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ. Không rõ Asrorov có bị thương tích gì không. Va chạm khiến cửa xe con bên trái bị xé toạc, để lộ phần bên trong ốp cửa.

Nhân sự việc này, cảnh sát Aurora đang nhắc nhở các tài xế về tầm quan trọng của việc nhường đường cho xe cứu hỏa. "Đèn khẩn cấp báo hiệu có người cần giúp đỡ, đừng làm tình hình tệ hơn bằng cách cản đường, nếu không xe của bạn có thể sẽ trông giống như thế này", Sở Cảnh sát Aurora cho biết trên X.

Trong khi đó, Asrorov không những không nhường đường cho xe khẩn cấp, mà còn không có đăng ký xe và không có bảo hiểm.

Mỹ Anh (theo KDVR)