Ôtô con nộp mình cho xe container vì lỗi khi vượt

Nghệ AnCố gắng vượt nhiều lần, chiếc xe màu trắng bị xe container đâm xoay ngang, hôm 13/8 tại quốc lộ 7A, Diễn Châu.

Cùng vượt ẩu, xe con bị xe container đâm xoay ngang Video: CTV

Tình huống giao thông: Quan sát thấy chiếc xe màu trắng đi phía trước vượt lên nhiều lần không thành, lái xe container có gắn camera hành trình bấm còi to rồi vượt lên. Đúng lúc đó, chiếc xe màu trắng lại nhao sang trái, dính vào đúng đầu xe container nên bị đâm xoay ngang. Chưa rõ thương vong và thiệt hại về tài sản.

Kỹ năng lái xe: Các lái xe không vượt lên song song, đặc biệt không vượt trong trường hợp không đủ an toàn. Tình huống trong video, cả hai xe đều vượt trong tình trạng không an toàn gây ra tai nạn đáng tiếc.

Với xe con, khi vượt tài xế không chỉ nhìn đường phía trước mà phải nhìn cả gương hậu để xem có xe nào đang tới hay không, đặc biệt những xe có vùng điểm mù lớn như xe container, xe tải, xe khách.

Nguyên Vũ