Ôtô con lật ngửa vì tránh xe tải ngược chiều

Sơn LaTại khúc cua, khi thấy xe tải ngược chiều lấn làn, xe con đánh lái gấp vào lề đường khiến xe lộn nhiều vòng.

VF3 lộn nhào vào lề đường khi thấy xe tải ở hướng ngược chiều Video: CTV

Tình huống giao thông:Chiếc xe con vào cua khá nhanh ở một khúc cua gấp, lúc này một chiếc xe tải lớn ở hướng ngược chiều cũng lao tới. Nhận thấy xe tải lấn làn ngược chiều để tránh xe máy, tài xế xe con đánh lái gấp sang phải, xe bay xuống mương nước lề đường, lộn nhiều vòng. Tài xế được người đi đường trợ giúp, chưa rõ thương vong. Chiếc xe tải tiếp tục phóng nhanh đi. Vụ việc xảy ra hôm 21/10 tại Chiềng Đi.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi đến khúc cua cần phải giảm tốc độ, tăng cường quan sát phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Những chiếc xe nhỏ, gầm cao càng cần giảm tốc hơn nữa vì đánh lái gấp ở tốc độ cao có thể khiến xe mất trọng tâm và lật.

Trong khi đó, xe tải ngoài việc phóng nhanh tới khúc cua còn lấn làn ngược chiều, là nguyên nhân trực tiếp khiến tài xế xe con giật mình đánh lái gấp.

Nguyên Vũ