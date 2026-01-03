Ôtô con húc như trời giáng vào xe bồn tưới cây

Hà NộiChiếc xe con húc mạnh vào đuôi xe bồn đang tưới cây ở đường dẫn từ cao tốc Pháp Vân lên vành đai 3 trên cao, hôm 31/12.

Xe con húc vào xe bồn xoay ngang đường Video: Đức Anh

Tình huống giao thông: Ôtô màu trắng húc mạnh vào đuôi xe bồn đang tưới cây di chuyển chậm ở làn đường bên phải. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe con bật xoay ngang đường, phần đầu xe vỡ nát. May mắn những người trên xe an toàn khi đều ra khỏi xe sau va chạm.

Kỹ năng lái xe: Khi lái xe, các tài xế phải tập trung quan sát phòng mọi tình huống có thể xảy ra trên đường. Ngoài ra, trường hợp xe tưới cây đi tốc độ chậm trên đường cần có cảnh báo để những xe đi tốc độ cao nhận biết từ xa.

Trong tình huống này, đường dẫn đi với tốc độ chậm, vì vậy tài xế hoàn toàn có thể tránh được xe bồn nếu tập trung quan sát trong trạng thái tỉnh táo.

Nguyên Vũ