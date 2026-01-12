Ôtô con đâm xe 16 chỗ: lỗi cơ bản khi vào cua gấp

Tuyên QuangTại khúc cua gấp, xe con phóng nhanh mở rộng cua húc vào thân xe 16 chỗ, hôm 10/1 tại Lũng Cú.

Xe con đâm vào thân xe 16 chỗ tại khúc cua Video: Xuyen Nguyen

Tình huống giao thông: Xe 16 chỗ đang lên dốc ở góc cua hẹp bất ngờ một xe con ở hướng ngược chiều phóng nhanh tới. Xe con mở cua rộng nên húc mạnh vào thân xe 16 chỗ. May mắn chỉ hư hỏng đầu xe, không có thiệt hại về người.

Kỹ năng lái xe: Đường đồi núi hẹp, nhiều khúc cua gấp, các phương tiện cần giảm tốc độ khi đi tới các khúc cua, ôm cua đúng làn đường, không lấn sang làn ngược chiều. Bất cứ khi nào tài xế không thể lấy lái đúng làn, có nghĩa là xe đang chạy nhanh hơn khả năng điều khiển của tài xế cũng như khả năng cân bằng của chiếc xe.

Nguyên Vũ