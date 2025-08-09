Ôtô chở quá số người quy định vẫn được bảo hiểm khi tai nạn

Ấn ĐộTòa án Himachal Pradesh cho phép bồi thường dù số người trên ôtô gặp tai nạn vượt quá quy định.

Một phán quyết mang tính bước ngoặt từ tòa án tối cao Himachal Pradesh có thể thay đổi cách giải quyết các yêu cầu bồi thường bảo hiểm ôtô tại Ấn Độ. Quyết định này nhấn mạnh sự công bằng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hơn là việc tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản của hợp đồng. Tòa tuyên bố rằng việc có một hành khách vượt quá sức chứa cho phép của xe không nên tự động tước đi quyền nhận bồi thường của người được bảo hiểm.

Phán quyết này, do thẩm phán Vivek Singh Thakur chủ trì trong vụ việc giữa công ty bảo hiểm United India và Sita Devi cùng những người khác, đã giải quyết một vấn đề phổ biến trong các tranh chấp bảo hiểm: từ chối yêu cầu bồi thường dựa trên những vi phạm kỹ thuật nhỏ, như quá tải, mà không xem xét liệu những vi phạm này có trực tiếp góp phần vào tai nạn hay không.

Phương tiện giao thông chở quá số người quy định là cảnh thường thấy ở Ấn Độ. Ảnh: Indian Express

Trọng tâm của phán quyết của thẩm phán Thakur là nguyên tắc rằng để một công ty bảo hiểm từ chối yêu cầu bồi thường, cần phải có mối liên hệ nguyên nhân trực tiếp giữa việc vi phạm hợp đồng và tai nạn. Nguyên tắc này không mới vì được xây dựng trên lập trường của tòa án tối cao rằng các nhà bảo hiểm không thể thoát khỏi trách nhiệm trừ khi chứng minh được rằng hành vi vi phạm hợp đồng trực tiếp gây ra tai nạn.

Phán quyết khẳng định việc chở quá tải một hành khách trên xe không phải là hành vi vi phạm nghiêm trọng các điều khoản hợp đồng bảo hiểm, ảnh hưởng đến nghĩa vụ chi trả của công ty bảo hiểm. Điều này chuyển gánh nặng chứng minh sang các công ty bảo hiểm. Trong trường hợp ở Shimla nêu trên, công ty bảo hiểm đã không thể chứng minh được mối liên hệ nhân quả này, dẫn đến phán quyết có lợi cho gia đình nạn nhân.

Phán quyết của tòa án tối cao Himachal Pradesh đã xem xét kỹ lưỡng một thực tiễn phổ biến trong ngành bảo hiểm, nơi các yêu cầu bồi thường thường bị từ chối vì những lỗi kỹ thuật nhỏ như chở quá tải, giấy tờ hết hạn hoặc sửa đổi nhỏ trên xe.

Thực tiễn này đặc biệt gây tranh cãi ở các khu vực nông thôn và bán đô thị, nơi các trường hợp khẩn cấp hoặc sự kiện gia đình, việc xe cộ chở thêm hành khách là điều thường thấy. Phán quyết của tòa án thách thức tính công bằng của việc từ chối bồi thường chung trong những trường hợp như vậy và phù hợp với xu hướng ngày càng tăng tại các tòa án bảo vệ người tiêu dùng, hướng tới các phán quyết cân bằng hơn, thiên về việc bồi thường một phần thay vì từ chối bồi thường hoàn toàn đối với các vi phạm kỹ thuật.

Đối với người được bảo hiểm, phán quyết này có ý nghĩa sâu sắc. Nó báo hiệu một sự chuyển dịch sang việc xử lý các yêu cầu bồi thường bảo hiểm một cách đồng cảm và công bằng hơn, đặc biệt là trong các trường hợp tai nạn giao thông. Các tòa án xử lý khiếu nại tai nạn giao thông trên khắp Ấn Độ giờ đây sẽ có hướng dẫn rõ ràng rằng vi phạm quy định về số lượng chỗ ngồi ở mức nhỏ thì không nên là căn cứ duy nhất để từ chối yêu cầu bồi thường.

Điều này dự kiến dẫn đến việc điều tra tai nạn nghiêm ngặt hơn, tập trung vào nguyên nhân thực tế thay vì chỉ dựa vào từ ngữ trong chính sách. Phán quyết này là một sự hỗ trợ đáng kể cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, giúp họ tránh khỏi những tổn thương thêm khi phải đối mặt với các cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến vi phạm chính sách kỹ thuật. Phán quyết cũng khuyến khích người tiêu dùng nâng cao nhận thức về quyền lợi bảo hiểm và nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa bảo vệ pháp lý và thực tiễn.

Khi vụ việc này và các vụ việc tương tự được đưa ra xét xử tại các tòa án tối cao và ủy ban người tiêu dùng khác, tiền lệ do phán quyết này đặt ra có thể trở thành tiêu chuẩn trên khắp Ấn Độ, dẫn đến quy trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm công bằng và minh bạch hơn cho chủ xe trên toàn quốc.

Mỹ Anh (theo Cartoq)