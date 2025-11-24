Ôtô chở hơn 20 người cháy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương

Tây NinhÔtô giường nằm chở hơn 20 khách bất ngờ bốc cháy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, khiến tuyến đường ùn ứ nhiều km, sáng 24/11.

Khoảng 3h, xe giường nằm biển số Cà Mau do tài xế 38 tuổi cầm lái, chở hàng chục hành khách từ Cà Mau về TP HCM. Khi đến khu vực phường Khánh Hậu (tỉnh Tây Ninh), tài xế phát hiện khói bốc lên từ đuôi xe nên lập tức tấp vào làn khẩn cấp kiểm tra.

Xe giường nằm bị cháy trơ khung. Ảnh: Nam An

Ngay sau đó, lửa bùng phát dữ dội, cột khói cao hàng chục mét. Hành khách hoảng loạn mang theo đồ đạc rời khỏi xe. Tài xế cùng người dân dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành, phải gọi lực lượng PCCC.

Đám cháy được khống chế song ôtô khách đã bị thiêu rụi. Ảnh: Nam An

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế. Vụ việc không gây thương vong nhưng xe giường nằm và nhiều tài sản trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Do các phương tiện giảm tốc khi qua hiện trường, cao tốc bị ùn tắc kéo dài nhiều km.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Vụ cháy ôtô khách gây ùn tắc kéo dài trên cao tốc TP HCM - Trung Lương. Ảnh: Nam An

Cao tốc TP HCM - Trung Lương dài 50 km, quy mô bốn làn xe và hai làn dừng khẩn cấp, đưa vào khai thác từ năm 2010. Sau hơn 12 năm hoạt động, lưu lượng tăng cao khiến tuyến thường xuyên ùn tắc, tai nạn; hiện dự án nâng cấp, mở rộng đã được phê duyệt.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương. Đồ họa: Đăng Hiếu

Nam An