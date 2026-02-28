Ôtô chở gạo làm sập cầu ở Cần Thơ

Xe tải 8,2 tấn chở gạo chạy qua cầu 30 Tháng 4 tải trọng 8 tấn khiến nhịp chính sập xuống kênh, giao thông đường bộ và thủy trên sông Thốt Nốt tê liệt, sáng 28/2.

Khoảng 9h30, xe tải chạy trên đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Thuận Hưng, vào tỉnh lộ 921 từ phường Trung Nhứt (TP Cần Thơ). Khi qua cầu 30 Tháng 4, ôtô đã làm sập công trình. Nam tài xế mở cửa xe chạy ra ngoài hô hoán.

Xe tải chạy sập cầu 8 tấn ở Cần Thơ Hiện trường vụ sập cầu 30 tháng 4 trên sông Thốt Nốt ở Cần Thơ. Video: Nguyễn Mẫn

Tại hiện trường, một đầu nhịp chính chìm xuống nước, đầu còn lại gác lên trụ; nửa thân xe tải chìm dưới kênh, nhiều bao gạo rơi vãi. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến giao thông giữa hai phường gián đoạn. Đáng chú ý, tuyến sông Thốt Nốt – đường thủy huyết mạch vận chuyển lúa gạo – bị tê liệt.

Nhịp cầu bị gẫy nằm ở giữa. Ảnh: An Bình

Ông Lê Hoàng Giang, Phó chủ tịch phụ trách UBND phường Thuận Hưng, cho biết địa phương đã phối hợp ngành chức năng tạm đóng cầu (kể cả hai làn xe máy), hướng dẫn người dân đi đường vòng 3-4 km. Lực lượng chức năng huy động phương tiện cẩu nhịp cầu bị sập lên bờ, sớm giải tỏa luồng cho sà lan, tàu thuyền chở lúa gạo, vật tư nông nghiệp lưu thông an toàn trên kênh Thốt Nốt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ sập cầu 30 tháng 4 ở Cần Thơ, ngày 28/2. Ảnh: An Bình

Cầu 30 Tháng 4 dài khoảng 60 m, trụ bêtông, nhịp thép, xây dựng hơn 15 năm trước. Cầu có hai làn xe máy mỗi bên rộng khoảng 1,5 m và làn giữa cho ôtô rộng 3,5 m.

Sông Thốt Nốt dài 53 km, chảy qua tỉnh An Giang và TP Cần Thơ, đổ ra sông Hậu. Đây là tuyến vận tải thủy quan trọng, trung chuyển lúa gạo từ đồng ruộng đến khu vực chợ gạo Thốt Nốt ven sông Hậu – nơi tập trung hàng trăm nhà máy xay xát, chế biến xuất khẩu.

Xe tải lọt xuống sông sau tai nạn. Ảnh: Nguyễn Mẫn

An Bình