NgaMột nữ du khách 75 tuổi người Trung Quốc thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi xe chở 10 người bị lật trên hồ Baikal.

Ngày 28/1, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên mặt băng gần đảo Olkhon trên hồ Baikal. Một chiếc xe chở du khách Trung Quốc bị lật trên đoạn đường băng chưa được mở cửa cho công chúng, dẫn đến thương vong.

Ôtô chở du khách lật ngửa trên hồ băng, một người thiệt mạng Video: Beijing News

Theo giới chức, mặt băng của hồ Baikal có rất nhiều vết nứt và chỗ phồng rộp khó nhìn thấy bằng mắt thường và rất nguy hiểm. Ngay cả khi lái xe trên các tuyến đường băng đã được chính quyền địa phương cho phép, tài xế cũng phải quan sát kỹ và lái xe cẩn thận. Tàu đệm khí là lựa chọn ưu tiên cho việc di chuyển trên băng.

Ngoài ra, các phương tiện trái phép thường thiếu các đảm bảo an toàn cần thiết và khả năng ứng cứu khẩn cấp. Để tránh kiểm tra hoặc tìm kiếm cảm giác mạnh, bên cung cấp dịch vụ thường chọn những tuyến đường nguy hiểm, và rất khó để đòi bồi thường trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Mỹ Anh (theo Xinhua)