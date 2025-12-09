Ôtô chở đoàn đi đám cưới gặp nạn trên cao tốc, 4 người chết

Ôtô chở 12 người từ Ninh Bình vào Lâm Đồng dự đám cưới, trên đường về tới cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã tông xe đầu kéo, khiến 4 người chết, 9 người bị thương.

Hơn 4h sáng 9/12, tài xế Phạm Văn Kiều, 39 tuổi, quê Ninh Bình, lái ôtô 16 chỗ chở 12 người từ nam ra bắc. Khi chạy trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng, ôtô đâm vào sơ mi rơ moóc của xe đầu kéo do anh Bùi Mạnh Thắng, 43 tuổi, quê Hải Phòng, cầm lái.

Đầu ôtô biến dạng sau cú tông xe đầu kéo trên cao tốc. Ảnh: Yên Chi

Cú tông mạnh khiến đầu ôtô biến dạng, 3 hành khách chết tại chỗ, một nạn nhân khác không qua khỏi sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Bốn người tử vong đều quê tỉnh Nam Định cũ, gồm chị Lê Thị Đông và anh Vương Văn Tỉnh, cùng 37 tuổi, trú xã Hải Tiến; bà Hoàng Thị Vóc, 76 tuổi, trú xã Hải Quan; bà Trần Thị Vinh, 51 tuổi, trú xã Hải Thịnh.

9 người khác bị thương, từ 23 đến 55 tuổi, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Trong đó, tài xế Kiều bị chấn thương sọ não, vỡ đầu trên xương chày, tổn thương mi và có dị vật trong mắt trái. Ba trường hợp khác bị chấn thương cột sống cổ, gãy xương hàm mặt và dập phổi.

Theo cơ quan chức năng, đoàn khách thuê xe từ Ninh Bình (Nam Định cũ) vào tỉnh Lâm Đồng dự đám cưới. Khi mọi người trên đường trở về Bắc thì gặp tai nạn. Cô dâu và chú rể bị thương nhẹ, hiện tỉnh táo, có thể nói chuyện.

Khu vực xảy ra tai nạn khiến 3 người chết trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đồ họa: Tâm Thảo

Đoạn xảy ra tai nạn không phải điểm đen tai nạn giao thông. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Đông