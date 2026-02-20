Ôtô chở ba người rơi xuống vực

Khánh HòaSau va chạm, xe 4 chỗ rơi xuống vực sâu ở đường đèo ven biển qua xã Phước Dinh, khiến người phụ nữ chấn thương nặng, chiều mùng 4 Tết (20/2).

Khoảng 15h, ôtô 4 chỗ do nam tài xế cầm lái chở hai vợ chồng trung niên chạy trên đường ĐT701 dọc biển hướng từ Ninh Thuận tới Cam Ranh. Đến đoạn đèo thuộc xã Phước Dinh (Ninh Thuận cũ), ôtô tông vào xe máy đỗ bên đường. Sự cố khiến hai xe lộn nhiều vòng, rơi xuống vực sâu hơn 4 m, biến dạng, hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nghĩa Phạm

Theo anh Nghĩa Phạm (người tham gia cứu hộ), sau tai nạn, tài xế và người chồng mở cửa leo lên được phía trên kêu cứu. Người vợ bị thương nặng được lực lượng cứu hộ phá cửa, khiêng ra ngoài xe và đưa đi bệnh viện.

"Đường đèo khá êm thuận, nghi tài xế buồn ngủ, không làm chủ được tốc độ", anh Nghĩa nói.

Ông Trần Ngọc Bình, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, cho biết ba người gặp nạn đều trú tại Cam Ranh. Hai xe sau đó được cẩu lên khỏi hiện trường. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ôtô rơi xuống vực, ba người sống sót Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài. Video: Nghĩa Phạm

Đường ĐT701 dài hơn 100 km, đưa vào sử dụng từ năm 2016. Dọc tuyến có nhiều cảnh đẹp hoang sơ, qua địa danh nổi tiếng như hải đăng Mũi Dinh, biển Ninh Chữ, Bình Sơn, làng du lịch Mông Cổ, cánh đồng quạt gió... nên thu hút khách đi phượt, trải nghiệm. Tuy nhiên, trên tuyến có nhiều đoạn quanh co, dễ xảy ra tai nạn.

Bùi Toàn