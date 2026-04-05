Ôtô chở ba người lật sau tai nạn ở TP HCM

Ôtô chở ba người trong gia đình chạy trên quốc lộ 55 tông vào xe đậu bên lề, lao thêm 20 m rồi lật nghiêng bên đường, người dân phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài, trưa 5/4.

Khoảng 10h, người đàn ông lái ôtô 5 chỗ chở vợ và con trai chạy trên quốc lộ 55 theo hướng từ xã Hồ Tràm đi phường Bà Rịa. Khi đến gần cầu Suối Sâu, xã Đất Đỏ, xe va chạm với ôtô 4 chỗ đậu trước quán tạp hóa bên lề đường.

Ôtô lật nghiêng bên vệ đường sau tai nạn. Ảnh: Minh Bằng

Sau cú tông, xe tiếp tục lao về phía trước, húc gãy lan can rồi lật nghiêng xuống vệ đường. Người chồng bị thương nhẹ, người vợ và con trai an toàn. Người đi đường sau đó phá cửa, đưa cả gia đình ra ngoài.

Xe 5 chỗ hư hỏng nặng phần đầu, kính chắn gió vỡ nát, một bánh xe văng ra ngoài. Ôtô đậu bên lề bị móp phần đuôi và nổ lốp trái.

Ôtô Camry hư hỏng sau cú tông. Ảnh: Minh Bằng

Người dân sống gần hiện trường cho biết thời điểm xảy ra sự cố, ôtô đậu bên đường không có người bên trong. Đây là đoạn đường thẳng, tầm nhìn thông thoáng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Trường Hà