Ôtô chở ba người bị lật ở Nha Trang

Khánh HòaXe 4 chỗ chở ba người chạy trên đường Nguyễn Tất Thành, tông dải phân cách rồi lật ngửa sang làn ngược chiều, chiều 15/4.

Khoảng 13h, xe chạy theo hướng từ Nha Trang đi sân bay quốc tế Cam Ranh. Khi đến khu vực gần resort Diamond Bay, phường Nam Nha Trang, ôtô bất ngờ lao vào dải phân cách, lật úp nằm ở làn đường đối diện, khói bốc lên từ phần cabin.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bùi Toàn

Người dân gần hiện trường nghe tiếng động lớn chạy ra hỗ trợ đưa những người mắc kẹt ra ngoài, đồng thời dùng bình chữa cháy dập lửa. Ba người trên xe bị xây xước nhẹ.

Anh Trung, sống gần khu vực, cho biết trước lúc xảy ra va chạm có xe máy chở hai người từ trong ngõ lao nhanh ra cắt ngang đầu xe. Tài xế sau đó đánh lái tránh và xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng có mặt sau đó để xử lý hiện trường, điều tiết giao thông tránh ùn tắc.

Bùi Toàn