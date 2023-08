Ôtô chở 9 người bị tàu hỏa đâm

Hải PhòngÔtô chở 9 người vượt lối đi dân sinh qua đường sắt bị tàu hỏa chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng đâm trực diện, tối 27/8.

Chiếc xe 7 chỗ gặp nạn lúc 20h30, khi từ quốc lộ 5 rẽ vào khu vực chợ Quán Ngà, xã Tân Tiến, huyện An Dương.

Vụ tai nạn khiến ôtô lật ngang, văng ngang ra bụi cỏ cách đường sắt vài mét. Chiếc xe hư hỏng nặng, nhiều phần bị bẹp dúm. Người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa 4 người lớn và 5 trẻ em đến bệnh viện cấp cứu.

"Có hai người lớn bị thương nặng", ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch xã Tân Tiến cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Phương

Vụ tai nạn khiến tàu khách phải dừng lại 30 phút.

Phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với Công an huyện An Dương điều tra vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ôtô thiếu quan sát khi băng qua đường sắt.

Tháng trước, gần khu vực này, một ôtô va chạm với tàu hỏa làm một người chết, bốn người bị thương.

Lê Tân