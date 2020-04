Ôtô chở 74 kg thuốc nổ

Thừa Thiên - HuếKiểm tra ôtô biển số Đà Nẵng, Công an TP Huế phát hiện bà Phạm Thị Thu, 58 tuổi, vận chuyển 74 kg thuốc nổ.

Khoảng 6h15 ngày 15/4, anh Hoàng Thoại Linh (46 tuổi, phường Đúc, thành phố Huế) lái ôtô chở bà Phạm Thị Thu từ đường Bùi Thị Xuân về ga Huế thì bị yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Bà Thu lúc dựng lại hiện trường. Ảnh: Công Quang

Nhà chức trách phát hiện 2 bao tải thuốc nổ nặng 74 kg trên ôtô. Bà Thu khai là chủ hai bao tải, từng có tiền án về tội buôn bán thuốc nổ, bị xử phạt 3 năm tù giam, hết thời hạn thi hành án phạt năm 2015.

Công an TP Huế đã chuyển giao bà Thu cùng hồ sơ, tang vật cho Phòng An ninh Công an tỉnh tiếp tục mở rộng vụ án.

Võ Thạnh