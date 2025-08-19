Ôtô chở 45 khách lật bên quốc lộ ở Tây Nguyên

Đăk LăkXe giường nằm nhiều hành khách chạy trên quốc lộ 14, bất ngờ bị lật khiến 3 hành khách bị thương nặng, sáng 19/8.

Khoảng 5h15, ông Kim Nươl (39 tuổi) lái xe khách biển TP HCM chở 45 người chạy trên quốc lộ 14 hướng Đăk Lăk đi Gia Lai. Khi xe đến xã Krông Buk bỗng lao xuống lề đường, lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn sáng nay. Ảnh: Ngọc Oanh

Người dân cùng lực lượng chức năng tại địa phương dùng xà beng phá kính để đưa người bị nạn ra khỏi xe.

Tai nạn khiến ba phụ nữ bị dập tay, gãy xương sườn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Nhiều khách xây xước nhẹ được đưa vào Trung tâm Y tế Krông Buk để sơ cứu.

Theo cơ quan chức năng, sự cố do đoạn đường cong cua gắt, lái xe thiếu chú ý quan sát. Qua kiểm tra, lái xe không có ma tuý và nồng độ cồn.

Quốc lộ 14 dài 980 km, điểm đầu ở cầu Đakrông, Quảng Trị, điểm cuối cắt quốc lộ 13 tại Chơn Thành, Bình Phước cũ (giờ thuộc Đồng Nai), là quốc lộ dài thứ 2 ở Việt Nam sau quốc lộ 1. Đây là tuyến huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, xuyên qua nhiều địa hình.

Trần Hóa