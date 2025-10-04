Ôtô chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Khánh HòaXe khách chở 30 người đang chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm bất ngờ bốc cháy, toàn bộ hành khách thoát nạn, sáng 4/10.

Khoảng 5h, tài xế Nguyễn Văn Tuấn lái xe khách biển số Ninh Bình chở 29 hành khách hướng Nha Trang đi TP HCM. Khi đến đoạn qua xã Nam Cam Ranh, khói bất ngờ bốc lên từ cabin. Anh Tuấn vội tấp xe vào làn khẩn cấp, hô hoán mọi người mang theo hành lý chạy ra ngoài.

Xe khách cháy trơ khung trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sáng nay. Ảnh: Hoàng Sao

Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe. Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phối hợp Công an địa phương cùng lực lượng chữa cháy khống chế đám cháy sau 5 phút. Chiếc xe bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

Đến 9h, giao thông tại khu vực thông suốt trở lại. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài hơn 49 km, khởi công tháng 9/2021, tổng vốn đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, tốc độ tối đa 90 km/h.

Cũng trong sáng nay, tài xế Lê Huy, 53 tuổi, trú Khánh Hòa lái xe tải chở bưu phẩm chạy trên quốc lộ 28. Khi qua cầu Đôi, xã Hàm Liêm, xe bất ngờ húc đổ dải sắt phân cách rồi lao xuống kênh.

Ôtô tải chở bưu phẩm lao xuống kênh. Ảnh: Tư Huynh

Đầu xe cắm xuống bờ kênh, đuôi gác lên thành cầu. Tài xế tự mở cửa thoát ra ngoài, chỉ xây xát nhẹ. Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng có mặt điều tiết giao thông, xe cứu hộ được điều đến cẩu phương tiện gặp nạn lên bờ.

Bùi Toàn - Tư Huynh