Ôtô chở 10 người lật trên quốc lộ

Gia LaiXe khách giường nằm chở 10 người chạy trên quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Khê, bất ngờ lật nghiêng bên đường, khiến hai hành khách bị thương.

Khoảng 22h35 ngày 9/3, tài xế Trịnh Văn Minh, 47 tuổi, lái ôtô khách chở 9 hành khách chạy trên quốc lộ 19 theo hướng Đăk Lăk đi Gia Lai. Khi đến đoạn qua thôn Trung Sơn, xe bất ngờ lật nghiêng, chắn ngang phần lề đường bên phải.

Ôtô khách bị lật khuya 9/3 trên quốc lộ 19. Ảnh: Huỳnh Phương

Nhiều hành khách hoảng loạn. Tài xế cùng người dân xung quanh đập cửa kính, đưa mọi người ra ngoài. Sự cố khiến anh Mai Bảo Việt, 31 tuổi, bị thương ở tay; bà Phạm Thị Hội, 67 tuổi, bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu.

Vị trí xe gặp nạn nằm ở khúc cua, mặt đường rộng khoảng 12 m, không có đèn chiếu sáng. Thời điểm xảy ra tai nạn trời tối, có mưa khiến mặt đường trơn trượt. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế không làm chủ tốc độ khi vào cua nên xe tự lật. Thiệt hại ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Quốc lộ 19 dài khoảng 243 km, nối cảng Quy Nhơn với cửa khẩu Lệ Thanh, là tuyến giao thông quan trọng kết nối các tỉnh Tây Nguyên với khu vực duyên hải miền Trung. Tuyến đường vừa được nâng cấp với kinh phí hơn 3.600 tỷ đồng, mặt đường mở rộng từ 6-9 m lên 11-14 m.

Trần Hóa