MỹÔtô bốc cháy ở làn sát dải phân cách rồi bất ngờ có tiếng nổ và lửa phụt từ gầm xe trùm sang 5 làn đường bên cạnh.

Ôtô cháy trên cao tốc, phụt lửa sang 5 làn đường Video: WSVN 7

Một ôtô bốc cháy trên đường cao tốc I-95 ở Pompano Beach, bang Florida, ngày 6/2, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Video ghi lại từ camera giao thông cho thấy lửa cháy dữ dội trước khi bất ngờ phát nổ và lửa phụt sang 5 làn đường bên phải.

Có ba xe chạy vượt qua ôtô cháy và dù đã đi cách vài làn đường vẫn bị ngọn lửa trùm kín. May mắn lửa không bén vào các xe này. Xe cháy được cứu hỏa dập lửa không lâu sau đó. Tài xế kịp thoát ra ngoài trước khi xe bốc cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định, theo WSVN 7.

Mỹ Anh