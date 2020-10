Ôtô cháy rụi sau khi tông đuôi xe container

TP HCMÔtô 16 chỗ do nam thanh niên lái tháo chạy khi thấy cảnh sát đã kéo lê xe máy 6 km, rồi cháy trơ khung khi tông vào đuôi xe container.

Khoảng 2h sáng 1/10, xảy ra vụ đánh nhau trước quán karaoke trên đường Phan Văn Đối (huyện Hóc Môn). Công an xã Bà Điểm cùng nhiều dân phòng đến vãn hồi trật tự. Một người dựng xe máy trước đầu ôtô 16 chỗ.

Lúc này, nam thanh niên lái ôtô bỏ chạy, tông khiến xe máy mắc kẹt dưới gầm. Ôtô kéo lê xe máy khoảng 6 km ra vòng xoay An Sương hướng về chợ đầu mối Thủ Đức, trên quốc lộ 1A.

Ôtô trơ khung sau vụ cháy. Ảnh: Tài xế cung cấp.

Khi đến cầu vượt Tân Thới Hiệp (quận 12), ôtô tông vào đuôi xe container chạy cùng chiều, rồi bốc cháy ngùn ngụt cùng chiếc xe máy. Người cầm lái cùng thanh niên đi cùng tung cửa thoát ra và bị Công an xã Bà Điểm bắt giữ. Khi đám cháy được dập tắt, hai chiếc xe đã trơ khung.

Bước đầu, thanh niên này khai do say xỉn, thấy công an lo sợ bị xử lý nên lái xe bỏ chạy. Sự việc được chuyển đến Công an huyện Hóc Môn điều tra.

Đình Văn