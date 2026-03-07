Ôtô 9 chỗ đang được xe cứu hộ chở đi sửa chữa trên đường Võ Chí Công (TP Thủ Đức cũ) bất ngờ bốc cháy dữ dội, giao thông qua khu vực bị gián đoạn, tối 7/3.

Khoảng 20h, nam tài xế 35 tuổi lái xe cứu hộ chở ôtô Hyundai 9 chỗ từ một công ty về gara ở quận 7 cũ để sửa chữa. Khi đến trước khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long, tài xế phát hiện lửa bốc lên từ gầm xe nên cho xe tấp vào lề, hạ phương tiện xuống đường rồi hô hoán người dân hỗ trợ dập lửa nhưng không thành. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Ôtô cháy ngùn ngụt trước khu dân cư ở TP HCM Ôtô 9 chỗ cháy ngùn ngụt trước khu dân cư. Video: Minh Bằng

Sự cố xảy ra trên đường Võ Chí Công - tuyến cửa ngõ quan trọng kết nối các cảng ở TP Thủ Đức với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn. Nhiều ôtô chủ động dừng cách xa hiện trường để phòng nguy cơ cháy nổ.

Lính cứu hỏa kéo vòi rồng dập lửa ôtô cháy. Ảnh: Minh Bằng

Khoảng 10 phút sau khi nhận tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng hơn chục chiến sĩ đến hiện trường, kéo vòi rồng khống chế đám cháy. Hỏa hoạn khiến ôtô 9 chỗ cháy trơ khung.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Đình Văn