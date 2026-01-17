Ôtô cháy ngùn ngụt trước hầm chui ở Hà Nội

Ôtô Audi đang chạy trên đường Nguyễn Trãi bất ngờ bốc cháy, cảnh sát phải tạm đóng hầm chui Thanh Xuân để dập lửa, trưa 17/1.

Khoảng 11h15, nam tài xế 34 tuổi, trú tại Bắc Ninh, lái ôtô 4 chỗ hiệu Audi chạy theo hướng Hà Đông đi Ngã Tư Sở. Khi xe vừa đến khu vực trước hầm chui Thanh Xuân, phần đầu bất ngờ bốc lửa.

Xe ôtô bốc cháy ngùn ngụt trên phố Hà Nội Hiện trường vụ cháy. Video: Hoàng Anh

Tài xế nhanh chóng tấp xe sát lề đường. Ngọn lửa sau đó lan nhanh, bùng lên dữ dội. Lực lượng Công an phường và dân quân tự vệ dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Cùng thời điểm, Đội CSGT đường bộ số 7 tổ chức phân luồng, tạm đóng hầm chui Thanh Xuân để bảo đảm an toàn và phục vụ chữa cháy.

Đến gần 12h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song ôtô 4 chỗ bị cháy hư hỏng phần đầu. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Việt An