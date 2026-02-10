Ôtô cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Lâm ĐồngXe tải chở hàng chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bất ngờ bốc cháy, lửa bao trùm toàn bộ thùng xe, chiều 10/2.

Khoảng 17h, xe tải chở hàng biển số Bà Rịa – Vũng Tàu chạy hướng Bắc – Nam, khi đến đoạn qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ) bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự cố, tài xế cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp. Một số tài xế trên cao tốc dừng xe lại hỗ trợ chữa cháy, kéo nhiều bao hàng xuống đường để hạn chế thiệt hại.

Lửa bao trùm xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết Cột khói vụ cháy ôtô bốc lên cao trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Video: Nguyễn Dân

Chừng 10 phút sau, hoả hoạn bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ thùng xe, khói lửa bốc cao. "Lửa đỏ rực, thiêu rụi xe hàng, nhìn rất khủng khiếp", chị Nguyễn Thu Lan, người đi đường, cho biết.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Vụ việc không gây thương vong, song thiêu rụi phần lớn xe.

Lửa bao trùm xe tải chở hàng trên cao tốc. Ảnh: Nguyễn Dân

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, nối Bình Thuận cũ với các tỉnh Nam Trung Bộ, được đưa vào khai thác từ năm 2023. Tuyến đường giúp giảm tải cho quốc lộ 1, rút ngắn thời gian di chuyển, song thời gian qua thường xuyên xảy ra tai nạn, sự cố do lưu lượng xe lớn.

Tư Huynh