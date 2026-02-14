Ôtô chạy 100 km/h vướng dây căng ngang trên cao tốc

Ôtô chạy khoảng 100 km/h trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây bất ngờ vướng dây căng ngang đường, cản trước hư hỏng và trầy xước, ngày 13/2.

Ôtô chạy 100 km/h vướng dây cáp căng ngang trên cao tốc Video: CTV

Tình huống giao thông: Tại cao tốc Long Thành - Dầu Giây, một ôtô gắn camera hành trình đang chạy khoảng 100 km/h thì bất ngờ vướng vào sợi dây căng ngang đường. Dây siết mạnh vào cản trước tạo tiếng động lớn, khiến phần đầu xe trầy xước và bung một số chi tiết. May mắn, người trên xe không bị thương.

Kỹ năng lái xe: Khi gặp vật cản bất ngờ trên cao tốc, tài xế cần giữ bình tĩnh, giữ thẳng vô-lăng, giảm ga từ từ và phanh có kiểm soát thay vì đánh lái gấp. Quan sát gương để đánh giá khoảng trống xung quanh, chỉ chuyển làn khi đủ an toàn và bật đèn cảnh báo nếu phải giảm tốc đột ngột. Luôn ưu tiên giữ ổn định xe và tránh những thao tác phản xạ mạnh dễ gây mất lái hoặc va chạm dây chuyền.

Sau khi gặp sự cố với vật thể nguy hiểm trên cao tốc, tài xế nên đưa xe vào vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo và nhanh chóng thông báo cho đơn vị quản lý cao tốc để kịp thời xử lý. Đồng thời, cần chụp ảnh, quay video hiện trường và các hư hỏng trên xe làm cơ sở làm việc với bảo hiểm. Việc kiểm tra, phát hiện và khắc phục các vật thể gây nguy hiểm trên cao tốc thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý cao tốc, nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Phạm Hải