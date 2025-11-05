Ôtô cắt ngang đường đâm bẹp đầu xe Rolls-Royce

Trung QuốcChiếc xe con chạy cắt ngang đường và đâm thẳng vào đầu mẫu siêu sang, gây hư hỏng nặng.

Ôtô con chạy sang làn ngược chiều, đấu đầu xe Rolls-Royce

Chủ xe gắn camera hành trình cho biết, xe con bất ngờ chạy ngược chiều, định cắt qua vạch kẻ liền đôi màu vàng thì đâm trúng chiếc Rolls-Royce, hôm 31/10 ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc.

Va chạm khiến kính chắn gió của chiếc siêu sang bị nứt, bẹp lưới tản nhiệt, tất cả túi khí đều bung. Một số người nhận định, chi phí sửa chữa ước tính hàng triệu nhân dân tệ. May mắn cả hai tài xế không bị thương.

Ôtô con đấu đầu xe Rolls-Royce

Chủ xe Rolls-Royce vẫn giữ bình tĩnh và hợp tác với cảnh sát tại hiện trường. Trong khi đó, tài xế xe con đang phải đối mặt với nguy cơ phải bồi thường thiệt hại quá lớn.

Kết luận về trách nhiệm cuối cùng vẫn chưa được công bố, nhưng theo luật hiện hành của Trung Quốc, hành vi lái xe ngược chiều và vượt qua vạch kẻ liền đôi để là hành vi vi phạm nghiêm trọng.

