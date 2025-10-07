Ôtô bốc cháy trong bãi đỗ, thiêu rụi 7 xe khác

Trung QuốcChiếc sedan cỡ trung chạy điện Avatr 06 mới chạy được 1.000 km thì xảy ra hỏa hoạn trong một bãi đỗ ở Phúc Kiến.

Ngọn lửa bốc lên từ chiếc Avatr vào cuối ngày 5/10 trong một bãi đậu xe ở thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, theo CarNewsChina. Lửa bốc lên dữ dội và lan sang 4 xe khác đỗ cùng hàng, rồi phủ sang 3 xe đỗ đối diện. Trong số các mẫu xe bị cháy có một chiếc Audi, BMW, Mazda và Aion. May mắn không có thiệt hại về người.

Ôtô bốc cháy khi đang đỗ, thiêu rụi 7 xe khác

Theo Sanxiang Daily, chủ của chiếc Avatr 06 chia sẻ rằng cô mua xe vào ngày 28/8. Sau hơn một tháng, quãng đường cô đi được là 1.066 km. Ứng dụng của Avatr cho biết nhiệt độ bên trong xe là 76,4 độ C trước khi xảy ra hỏa hoạn. Khói bốc ra đầu tiên từ ghế hành khách phía trước.

Chủ xe cũng cho biết nhà sản xuất đã liên hệ với cô và sẽ xử lý vấn đề một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, dường như chủ sở hữu chiếc xe bị cháy đã đặt rất nhiều phụ kiện lên táp-lô. Một blogger về xe hơi, Yu Dianke, cho rằng việc này có thể dẫn đến việc ánh sáng tập trung vào ghế hành khách, gây ra hỏa hoạn. Một nguyên nhân khác có thể dẫn đến vụ cháy là do lọ nước hoa bị nổ.

Thực tế trên thế giới đã có không ít vụ cháy ôtô liên quan đến vật trang trí hay đồ đạc để trong xe. Năm 2023, tại Anh, chiếc kính râm để trên táp-lô tập trung ánh nắng mặt trời, nung chảy nhựa và làm cháy một phần nội thất. Trước đó, năm 2020, sở cứu hỏa tại thành phố Waukegan, Illinois, Mỹ cảnh báo người dân sau khi chữa cháy một chiếc ôtô. Nguyên nhân là một chai chất khử trùng tay có nồng độ cồn 80% bị bắt lửa khi ánh nắng mặt trời chiếu vào trong xe, sau đó chai khử trùng bốc cháy và lây lan phần táp-lô, kính chắn gió và tấm chắn nắng.

Avatr 06 có mặt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 19/4. Xe sử dụng pin LFP Shenxing do CATL sản xuất, công suất 72,88 kWh. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy pin của xe gây ra vụ cháy.

Tại Trung Quốc, Avatr 06 có giá 209.900-279.900 nhân dân tệ (29.480-39.315 USD). Theo China EV DataTracker, Avatr đã bán được 24.150 chiếc 06 trong thời gian tháng 4-8 vừa qua.

