Ôtô bốc cháy trên phố trung tâm Hà Nội

Chiếc ôtô 4 chỗ bốc cháy ngùn ngụt khi đang di chuyển trên phố Hai Bà Trưng, tối 16/8.

Khoảng 19h20, chiếc ôtô 4 chỗ đang di chuyển trên phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam thì bất ngờ bốc cháy. Lửa bắt đầu từ phần gầm khoang máy phía đầu, sau đó lan ra toàn xe, tạo thành ngọn lửa lớn, sáng rực một góc phố.

Thời điểm cháy, nam tài xế rời khỏi xe, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Khoảng 10 phút sau, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 có mặt cùng hai xe chữa cháy. Lúc này lửa đã lan rộng.

Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, chiếc xe cháy rụi, đặc biệt là phần đầu.

Chiếc xe trơ khung sau cháy. Ảnh: Moschino

Khoảng 14h cùng ngày, một chiếc ôtô 7 chỗ gặp sự cố sụt hố khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh, theo hướng từ Láng đi Kim Mã.

Sau khi sụt hố, hai bánh gồm trước và sau bên trái xe bị bục lốp. Nguyên nhân xuất hiện hố sụt là do vỡ đường ống nước.

Việt An