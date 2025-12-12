Ấn ĐộChiếc SUV giữ nguyên tốc độ cao khi đến gần vòng xuyến, lao thẳng lên vệ cỏ cày một đường rồi dừng lại, lửa phụt ra từ gầm xe.

Ôtô bốc cháy sau pha cày nát vòng xuyến Video: MyVadodara

Video ghi lại từ camera giám sát tại một vòng xoay ở Chhatrapati Sambhaji Nagar, bang Maharashtra, ngày 8/12. Chiếc MG Hector màu đen đang chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc. Đến gần vòng xuyến nhưng xe không giảm tốc mà lao thẳng lên vệ cỏ. Có thể nhìn thấy hai túi khí trước bung ngay khi xe chạm gờ của vòng xuyến. Đầu xe chúi xuống với cả hai bánh sau đều nhấc lên, cày một đường và dừng lại sát mép cùng lúc lửa bùng lên từ dưới gầm.

Dường như va chạm khiến đường ống dẫn nhiên liệu bị vỡ. Rồi cả 4 cửa xe nhanh chóng mở ra, và những người bên trong thoát ra ngoài.

Ôtô bốc cháy sau pha cày nát vòng xuyến Chiếc SUV bốc cháy tại hiện trường sau khi lao lên vòng xuyến. Video: MyVadodara

Theo ABP Live, cả 5 người trên xe chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, chiếc ôtô bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Mỹ Anh