Ôtô bốc cháy giữa đường, cửa ngõ TP HCM ùn tắc 3 km

Xe 7 chỗ chạy trên quốc lộ 1 qua TP Thủ Đức bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến giao thông ùn tắc hơn một giờ, trưa 12/3.

Gần 11h, nam tài xế lái xe 7 chỗ chạy trên quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt Trạm 2. Khi đến trước cổng Đại học Nông Lâm, tài xế phát hiện có khói phát ra từ nắp capo lên dừng xe vào bên đường, mở cửa thoát ra ngoài. Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội bao trùm ôtô. Nhiều xe phía sau lo ngại ảnh hưởng cháy, nổ nên dừng từ xa.

Ôtô cháy ngùn ngụt trên đường. Ảnh: Minh Bằng

Xe chữa cháy cùng lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa sau khoảng 15 phút, ôtô 7 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung. Sự cố khiến tuyến đường cửa ngõ nối TP HCM với Bình Dương ùn tắc kéo dài 3 km

Quốc lộ 1 qua TP HCM chia làm ba đoạn. Đoạn một dài 21 km, từ nút giao Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến ngã tư An Sương. Đoạn hai từ An Sương đến An Lạc, dài hơn 14 km. Đoạn ba từ An Lạc đến ranh Long An dài 9,4 km. Ba đoạn này được đổi tên thành Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu từ cuối năm 2024.

Đình Văn