Ôtô biến dạng sau tai nạn liên hoàn trên vành đai 3

Hà NộiSau cú tông trực diện từ xe tải, ôtô 5 chỗ biến dạng, hai người trong xe bị thương, một số xe khác cũng bị ảnh hưởng bởi tai nạn.

Khoảng 23h ngày 22/11, ôtô tải biển kiểm soát Hà Nội di chuyển trên vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì đi Mai Dịch. Khi tới gần hồ Linh Đàm thì ôtô bất ngờ tăng ga, tông trúng loạt xe đang di chuyển cùng chiều.

Ngoài xe gây tai nạn, ít nhất 4 xe bị ảnh hưởng, trong đó có ôtô 5 chỗ, hai xe tải và một xe khách. Ôtô con mang biển kiểm soát tỉnh Bắc Ninh bị biến dạng, nổ hai túi khí, hai người trong xe bị thương.

Bốn xe còn lại bị hư hỏng phần đầu, đuôi và thùng xe. Hiện trường vương vãi nhiều mảnh vỡ.

Xe con 5 chỗ biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Quốc An

Đoạn đường xảy ra tai nạn có lòng đường bị thu hẹp do đang trong quá trình sửa chữa lại mặt đường. Cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng, điều tra nguyên nhân tai nạn. Kiểm tra tài xế xe tải gây tai nạn không có nồng độ cồn.

Việt An