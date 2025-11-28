Ôtô biến dạng sau cú tông xe khách, hai người chết

Lâm ĐồngVa chạm trực diện giữa xe khách và ôtô 7 chỗ trên đường Hồ Chí Minh khiến hai nạn nhân tử vong, một người bị thương, rạng sáng 28/11.

Khoảng 2h30, xe khách biển số TP HCM do tài xế Cù Ngọc Lợi (45 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) lái theo hướng Đồng Nai - Đăk Lăk.

Ôtô 7 chỗ biến dạng sau va chạm xe khách. Ảnh: Hoài Thanh

Khi đến đoạn qua xã Nhân Cơ, xe khách va chạm với ôtô 7 chỗ biển số Đăk Nông cũ do ông Phạm Hoàng Quảng (44 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn) lái theo hướng ngược lại. Trên ôtô còn có hai người ngồi ghế sau là anh Điểu Xem, 31 tuổi và Khuất Anh Tuấn, 37 tuổi (cùng ngụ xã Tuy Đức).

Hiện trường vụ tai nạn rạng sáng nay trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thanh

Cú tông mạnh khiến ôtô 7 chỗ biến dạng, hai người ngồi sau tử vong tại chỗ, ông Quảng bị thương được đưa tới Bệnh viện Đăk Nông cấp cứu. Hai xe hư hỏng nặng.

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hoài Thanh - Trường Hà