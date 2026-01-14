Ôtô biến dạng dưới gầm xe tải sau tai nạn liên hoàn

TP HCMXe 4 chỗ bị vò nát nằm dưới gầm xe tải sau tai nạn giữa bốn ôtô ở quốc lộ 51, một người bị thương, sáng 14/1.

Khoảng 8h30, ôtô 4 chỗ do nam tài xế điều khiển chạy trên quốc lộ 51, hướng từ Đồng Nai đi Vũng Tàu. Đến gần ngã ba Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, xe bị ôtô đầu kéo tông mạnh từ phía sau, đẩy kẹt vào gầm ôtô tải rồi va chạm thêm một phương tiện khác, gây tai nạn liên hoàn.

Xe 4 chỗ bị kẹp giữa xe tải và container sau tai nạn liên hoàn. Ảnh: Trường Hà

Sự cố khiến nam tài xế trên xe 4 chỗ kẹt cứng trong khung xe biến dạng và túi khí. Nhiều người đi đường đã phá kính cửa sổ tạo khoảng trống để kéo nạn nhân ra ngoài. Người ngồi trên xe tải bị thương nhẹ.

Ôtô tải và container hư hỏng phần đầu, bể kính. Các xe nằm chắn ngang làn đường khiến quốc lộ 51 ùn tắc kéo dài hơn 5 km trong hai giờ. CSGT đã đến ghi nhận hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Tai nạn khiến quốc lộ 51 ùn tắc kéo dài. Ảnh: Trường Hà

Ôtô 4-7 chỗ bị xe lớn tông phía sau thường xảy ra. Gần nhất là xe 4 chỗ bị ôtô container xô vào gầm xe tải trong tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 đoạn qua Kỳ Anh (Hà Tĩnh), ba người bị thương nặng.

Để tránh bị đâm xe liên hoàn, dồn toa, tài xế không nên bám quá sát xe phía trước, cần giữ khoảng cách, quan sát gương hậu, để ý dòng xe phía sau, đọc và chuẩn bị các tình huống.

Trường Hà