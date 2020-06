'Ôtô bị trượt nước trên cao tốc không phải do chất lượng mặt đường'

Hạ LongÔtô gặp nạn trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn ngày 14/6 chủ yếu do tài xế chạy nhanh.

Sau video Ôtô mất lái trên cao tốc ngập nước, nhiều ý kiến cho rằng, chiếc xe mất lái do cao tốc bị ngập nước. Thực tế, lúc này trời mưa rất to, để thoát nước mặt đường thì thông thường mặt đường được dốc ngang về hai phía, độ dốc mặt đường bê tông nhựa hiện nay thường là 2%. Trong đường cong thì các đường cong có bán kính nhỏ thường làm dốc nghiêng về tâm đường cong (gọi là siêu cao) để chống xe bị lật khi vào cua với tốc độ cao.

Sedan mất lái tại cao tốc Hạ Long - Vân Đồn Video: BOT Bien Cuong

Bê tông nhựa có loại kín (nước không thấm vào trong bê tông nhựa được) và bê tông nhựa rỗng thoát nước (khi mưa xuống nước sẽ chui vào trong bê tông nhựa sau đó mới thoát ra ngoài). Tuy nhiên, bê tông nhựa rỗng thoát nước mới thí điểm một đoạn trên Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ngoài ra, một số đoạn cao tốc của Việt Nam làm lớp bê tông nhựa tạo nhám có chiều dày mỏng (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, làm lớp tạo nhám dày 2.2 cm). Lớp này là loại bê tông nhựa cấp phối hở, cũng có khả năng thu nước một phần vào trong lớp bê tông nhựa.

Nguyên nhân ôtô bị trượt nước trên cao tốc.

Như vậy, khả năng thoát nước của mặt đường tuỳ thuộc loại bê tông nhựa, độ dốc ngang mặt đường, bề rộng mặt đường. Mặt đường càng rộng (càng nhiều làn xe) thì khả năng thoát nước càng chậm. Trong trường hợp đoạn tuyến xảy ra tai nạn, đường có siêu cao và đã có rãnh thu nước siêu cao ở sát dải phân cách. Tuy nhiên, đoạn này có độ dốc dọc khá lớn nên nước có xu hướng chảy theo dốc dọc của đường hơn là chảy theo độ dốc ngang (chân dốc có nhiều nước hơn phía đỉnh dốc). Đoạn này không dùng công nghệ bê tông nhựa rỗng thoát nước.

Khi xe chạy trên mặt đường có nước, sẽ xảy ra hiện tượng Aquaplaning hay Hydroplaning (tạm dịch hiện tượng trượt nước), hiện tượng này xả ra khi tốc độ từ 45-58 mph (72-93 km/h). Lúc đó, lái xe không thể kiểm soát được việc đánh lái (ví dụ muốn rẽ trái nhưng thực tế xe lại đi thẳng). Ngoài ra, khi đi trong điều kiện đường trơn trượt, đi với tốc độ cao và kết hợp phanh thì xe cũng dễ mất kiểm soát.

Sự khác nhau của lớp bê tông nhựa không thấm và thấm nước.

Nhìn hỉnh ảnh xe tai nạn và xe đi theo chiều ngược lại (xe con màu đen, biển đỏ) thì có thể thấy không có hiện tượng ngập, mà chỉ là màng nước dày do nước ở phía trên đỉnh dốc đổ về và mặt đường chưa thoát kịp. Thử kiểm tra chạy với tốc độ 90-100km/h trên lớp nước dày 0.5 cm xem nước có bắn tung toé lên không nhé.

Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, tai nạn giao thông 90% liên quan đến lái xe và ý thức. Vì vậy, trời mưa (tuỳ theo điều kiện, mưa to hay nhỏ) mà chủ động giảm tốc độ để an toàn cho bản thân và người khác. Trường hợp mưa to, tầm nhìn rất hạn chế nên các xe chỉ nên đi với tốc độ thấp 30-40 km/h.

Độc giả Chu Tiến Dũng