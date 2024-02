Ôtô bị tông văng khỏi cao tốc do khói đốt đồng che tầm nhìn

Kiên GiangÔtô 7 chỗ đang chạy trên cao tốc Lộ Tẻ - rạch Sỏi bị xe tải phía sau tông văng xuống ruộng do khói đốt đồng che khuất tầm nhìn, phương tiện hư hỏng.

Chiều 26/2, xe tải biển số Kiên Giang chạy trên cao tốc hướng đi Cần Thơ. Khi đến địa phận thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành bị khói đốt đồng che khuất tầm nhìn, xe tải đã tông ôtô 7 chỗ phía trước văng xuống ruộng. Tai nạn không gây thương vong, ôtô bị hư hỏng phần đuôi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Dũng

Anh Nguyễn Thanh Toàn, tài xế quê Đồng Tháp, chạy sau hai xe va chạm cho biết đoạn khói đốt đồng kéo dài khoảng 100 m, thêm gió lớn nên xe lưu thông rất khó quan sát.

"Đi cao tốc đoạn này rất ám ảnh khói đốt đồng, không thấy gì cả. Tôi bật đèn cảnh báo chạy chậm nhưng rất lo xe phía sau không kịp giảm tốc độ", anh Toàn nói.

Theo Trung tâm cứu hộ cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đây là vụ va chạm thứ hai do khói đốt đồng xảy trong một tuần. Vụ trước hai xe cùng chiều cũng va chạm do bị che khuất tầm nhìn, rất may không ai bị thương.

Hai vụ tông xe trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi do khói đốt đồng Đoạn video do tài xế Toàn quay lại trên tuyến cao tốc bị khói đốt đồng bủa vây, trưa 26/2.

Anh Nguyễn Thanh Ngoan, nhân viên cứu hộ cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, cho biết dọc hai bên đường là ruộng lúa. Vào vụ thu hoạch nông dân đốt đồng gây cản trở tầm nhìn. Nhất là vào mùa khô hanh như hiện nay, chủ ruộng dù đốt rơm xa cao tốc song rất dễ cháy lan lên lề đường với nhiều cỏ khô.

Hai năm trước, cũng trên cao tốc này, 10 ôtô tông liên hoàn do khói đốt đồng khiến 3 người bị thương. Tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài 51 km, thông xe năm 2021, nối các tỉnh Kiên Giang - An Giang - Cần Thơ.

Ngọc Tài