Ôtô bị thu phí tắc nghẽn nếu chỉ chở một người giờ cao điểm

Ấn ĐộBengaluru có thể là thành phố đầu tiên ở quốc gia Nam Á thu phí tắc nghẽn giờ cao điểm với kế hoạch hành động 90 ngày.

Bengaluru, bang Karnataka, là một thành phố nổi tiếng với tình trạng tắc nghẽn giao thông và những bất tiện mà chúng mang lại. Khu vực đường vành đai (ORR) là một trong những hành lang đông đúc nhất của thành phố. Bengaluru đang chuẩn bị triển khai một giải pháp để giảm bớt tình trạng ùn tắc tại đây. Kế hoạch hành động 90 ngày do chính phủ đề xuất áp dụng "phí tắc nghẽn" để hạn chế mật độ giao thông trong khu vực ORR vào giờ cao điểm.

Phí tắc nghẽn sẽ hạn chế việc lái xe một mình vào giờ cao điểm. Ôtô chỉ có một người (hay nói cách khác là những người lái xe đi một mình) sẽ phải trả một khoản phí nhỏ khi sử dụng đường trong giờ cao điểm. Những xe có từ hai người trở lên sẽ không bị ảnh hưởng.

Xe cộ nêm chật kín trên một con phố ở Bengaluru ngày đầu tháng 10. Ảnh: Shivansh Kumar

Để mọi việc diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, phí tắc nghẽn sẽ được khấu trừ tự động thông qua FASTag. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống vận hành liền mạch và dễ dàng thực thi. Việc áp dụng phí sẽ thúc đẩy người dân hướng tới việc chia sẻ phương tiện di chuyển và tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Hiện đề xuất vẫn đang được thảo luận. Các thử nghiệm chi tiết sẽ được tiến hành trước khi quyết định triển khai thực tế.

Đây không phải lần đầu tiên Bengaluru cân nhắc phí tắc nghẽn. Năm 2023, một ủy ban của Karnataka đã đề xuất áp dụng phí này đối với các phương tiện cá nhân vào thành phố trong giờ cao điểm. Khi đó, đề xuất áp dụng cho 9 tuyến đường chính, trong đó có ORR.

Khi các cuộc thảo luận diễn ra, người ta nhận thấy rằng việc áp dụng loại phí này mà không tăng cường giao thông công cộng sẽ chỉ dẫn đến phản ứng dữ dội từ người đi làm. Hiện nay, cơ sở hạ tầng giao thông công cộng ở nhiều khu vực trong thành phố vẫn cần được cải thiện. Các dự án tàu điện ngầm và đường sắt ngoại ô vẫn đang bị trì hoãn, dịch vụ xe buýt vẫn quá tải, và vỉa hè ở nhiều khu vực gần như không thể đi bộ được.

Tuy nhiên, nếu chính quyền tiến hành áp dụng loại phí này, điều này có thể mang lại những cải thiện đáng kể về tình trạng giao thông tại khu vực ORR. Giao thông ở đây có thể được giảm bớt, và chính phủ cũng có thể bắt đầu tạo ra nguồn thu.

Số tiền thu được từ phí tắc nghẽn sẽ được sử dụng để thực hiện các cải thiện về giao thông và tài trợ cho các dự án giao thông công cộng trong tương lai.

Các chuyên gia về giao thông cho rằng mạng lưới giao thông công cộng yếu kém của Bengaluru hiện có thể chưa sẵn sàng để tiếp nhận lượng người đi làm bị chính sách này đẩy ra xa ôtô. Người dân cũng lập luận rằng việc phạt tài xế mà không cung cấp các lựa chọn thay thế đáng tin cậy là không công bằng.

Cũng có những rào cản về mặt kỹ thuật và hành chính. Chính quyền trước tiên cần xác định và thiết lập các khu vực tắc nghẽn và các trường hợp miễn trừ. Các phương pháp đảm bảo theo dõi và thực thi chính xác cũng cần được áp dụng.

Mỹ Anh (theo Cartoq)