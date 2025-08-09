Ôtô bị sét đánh 3 lần liên tiếp, tài xế vô sự

Trung QuốcTrời mưa lớn, ôtô đang chạy khá chậm thì đột nhiên bị một tia sét đánh trúng, ngay sau đó là hai tia liên tiếp.

Video: Feiyaoshuoche

Ôtô gắn camera hành trình đang dừng chờ qua một điểm giao cắt ở khu vực dịch vụ ở Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây. Người trên xe đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên tia sét sáng chói kèm 3 tiếng động lớn phía ôtô trước mặt.

Tài xế của chiếc xe bị sét đánh trúng - một chiếc xe điện BYD Song Plus - lập tức phanh lại. Người trên xe hoàn toàn vô sự.

Sau đó, xe được đưa đi kiểm tra. Không phát hiện dấu hiệu đoản mạch nào trong bộ pin, đơn vị điều khiển điện hay môtơ. Cuộc kiểm tra cũng xác định có hai điểm bị sét đánh trên nóc xe, nhưng phần còn lại của ngoại thất xe không bị hư hại. Nội thất không ảnh hưởng.

Các chuyên gia giải thích rằng nội thất của một chiếc xe có thân kim loại kín là một nơi trú ẩn tương đối an toàn khi bị sét đánh nhờ hiệu ứng lồng Faraday. Khi sét đánh vào xe, dòng điện sẽ được dẫn dọc theo thân kim loại xuống đất, và người ngồi bên trong vẫn an toàn vì họ có cùng điện thế với thân xe, ngăn ngừa điện giật.

Theo CarNewsChina, đối với những người lái xe gặp giông bão và bị sét đánh, các quy trình an toàn khuyến nghị nên tắt ngay lập tức tất cả các thiết bị điện tử, bao gồm động cơ, hệ thống âm thanh và radio. Tất cả ăng-ten trên xe phải được thu gọn lại và cửa sổ phải được đóng hoàn toàn để đảm bảo xe tạo thành một không gian hoàn toàn kín. Trừ khi có hỏa hoạn hoặc nguy hiểm đe dọa tính mạng ngay lập tức, người ngồi trong xe nên ở lại trong xe cho đến khi sét giảm dần, tuân thủ nguyên tắc an toàn "chờ 30 phút sau tiếng sét cuối cùng trước khi ra khỏi xe".

Nếu cửa sổ mở, hành khách chạm vào các bộ phận kim loại hoặc đang sử dụng các thiết bị điện tử được kết nối với nguồn điện bên ngoài, vẫn có nguy cơ bị điện giật. Hơn nữa, mặc dù ngoại thất xe không bắt lửa do tính dẫn điện, nhưng dòng điện cao áp có thể làm hỏng các hệ thống điện tử, chẳng hạn như hệ thống điều khiển trung tâm, hệ thống dẫn đường hoặc cảm biến.

Mỹ Anh