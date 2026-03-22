Ôtô bị ném đá vỡ kính trên cao tốc Vũng Áng - Bùng

Quảng TrịĐang chạy trên cao tốc Vũng Áng - Bùng hướng Bắc - Nam tối 21/3, ít nhất 10 xe tải, xe container bị ném đá vỡ kính, buộc phải dừng chờ khắc phục.

Một tài xế cho biết khoảng 21h30, khi vừa xuống dốc đến cầu sông Son, xã Bắc Trạch, thì nghe nhiều tiếng động mạnh. Táp vào lề đường kiểm tra, anh phát hiện phần sắt đầu xe bị trúng đá, để lại vết xước đậm.

"Ban đầu tôi cứ nghĩ đá văng dưới đường lên, nhưng sau mới biết nhiều xe khác cũng bị, khả năng bị ai đó ném", tài xế này nói, cho biết khoảng 10 xe bị vỡ kính đậu thành hàng dài bên đường, chủ yếu là xe tải và xe container.

Nhiều ôtô bị trúng đá vỡ kính trên cao tốc Vũng Áng – Bùng Nhiều xe bị trúng đá trên cao tốc Vũng Áng - Bùng. Video: Nguyễn Cường

Có xe kính phía trước thủng lỗ đường kính 7-10 cm, có xe viên đá to bằng nắm tay người lớn chui cả vào cabin. Mảnh kính nhỏ văng khắp cabin, may mắn chưa gây thương tích cho người lái.

Tài xế bức xúc đã trình báo cơ quan chức năng. Một lãnh đạo xã Bố Trạch cho biết đang phối hợp cùng xã Bắc Trạch và công an xác minh, truy tìm người ném đá.

Một xe tải bị trúng đá tạo lỗ thủng trên kính tối 21/3. Ảnh: Nguyễn Cường

Cao tốc Vũng Áng - Bùng khởi công tháng 1/2023 với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng, đoạn qua Hà Tĩnh dài 13 km, qua Quảng Trị hơn 42 km. Giai đoạn một của dự án quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc tối đa 90 km/h. Hiện cao tốc Vũng Áng - Bùng không có làn dừng khẩn cấp, chỉ bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4-5 km/điểm.

Hiện tượng ôtô bị ném đá từng xảy ra trên nhiều cao tốc như Hà Nội - Hải Phòng, TP HCM - Dầu Giây gây bức xúc dư luận.

Đắc Thành