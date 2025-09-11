Ôtô bị lũ cuốn trôi vì tài xế cố vượt sông

Ấn ĐộChiếc Jeep bị dòng lũ cuồn cuộn đẩy ngang và lật ngửa khi trên xe có hai người.

Xe địa hình bị lũ cuốn trôi khi qua sông Video: Jeepinthehood

Nhiều bang ở miền bắc Ấn Độ đang hứng chịu lượng mưa lớn, khiến các khu vực trũng thấp và đường phố ngập trong nước. Punjab là một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ lụt này. Video ghi lại cảnh một nhóm tài xế xe địa hình đang khám phá những con đường mòn trong mưa ngày 24/8. Trong đoàn là những chiếc SUV như Toyota Fortuner, Maruti Suzuki Jimny và Gypsy.

Sau khi lái xe qua những con đường mòn đầy cát, họ đến một đoạn đường phải băng qua một con sông. Do mưa lớn, đã xảy ra lũ quét và mực nước sông đột ngột dâng cao. Có một loạt xe ở lại phía bên kia, bị kẹt vì nước sông dâng cao.

Dòng nước rất mạnh và mực nước liên tục dâng cao. Một trong những chủ xe SUV ở phía bên kia đường quyết định băng qua sông. Anh lái xe xuống nước, và chỉ trong vài giây, anh nhận ra đó là một quyết định sai lầm.

Gần như ngay lập tức, chiếc Jeep bị đẩy ngang rồi lật ngửa. Xe trở lại tư thế thăng bằng và nhanh chóng tiếp tục lật nghiêng, kẹt lại ở nơi dường như có cồn cát. Có hai người trên xe Jeep, và cả hai bám chặt vào xe.

Các thành viên khác trong nhóm bắt đầu ném dây thừng có móc kéo cho những người ngồi trong xe, nhưng họ không thể với tới. Sau nhiều lần cố gắng không thành công, cuối cùng họ gọi máy xúc và hai người mắc kẹt trèo lên gàu máy xúc, lên bờ an toàn. Sau đó, tài xế xe máy xúc lại dùng phần gàu kéo chiếc Jeep lên bờ.

Mỹ Anh (theo Cartoq)