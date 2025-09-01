Ôtô bị giật rơi trục sau khi cố chạy trốn cảnh sát

MỹTài xế cố nhấn ga bỏ chạy nhưng trục sau bị dây nối với xe cảnh sát giật bung.

Ôtô bị kéo rụng trục sau khi cố chạy trốn cảnh sát Video: WXYZ-TV

Theo Cảnh sát Michigan (MSP), khi đi tuần tra tại Detroit vào khoảng 7h25 sáng 28/8, họ phát hiện một chiếc Chevrolet Cruze bị đánh cắp và bắt đầu bám theo. Tài xế, sau đó được xác định là một người đàn ông 27 tuổi, đã lên đường cao tốc liên bang I-96 và tiếp tục lái xe vào Livonia.

Cảnh sát Livonia xuất hiện cùng thiết bị chuyên dùng: grappler - loại lưới để tóm lấy lốp sau của xe và dừng phương tiện bỏ trốn.

MSP cho biết tài xế vẫn cố lái xe sau khi grappler tóm lấy lốp, khiến trục sau của chiếc Cruze bị giật tung. Tài xế và hai nữ hành khách đều đã bị bắt. Không có ai bị thương.

Grappler không xa lạ ở Mỹ vì thường được cảnh sát sử dụng từ nhiều năm nay. Một chiếc móc có lưới được gắn ở cản trước của xe cảnh sát. Khi nhấn nút, móc sẽ bung và khi tiếp xúc với bánh sau xe đang bỏ chạy, lưới sẽ quấn chặt. Cảnh sát lúc này chỉ cần dừng xe, phương tiện bỏ chạy bị níu lại và không thể chạy tiếp. Cuộc truy đuổi kết thúc mà không có bất cứ va chạm nào.

Mỹ Anh (theo Fox 2 Detroit)