Ôtô bị cháy, đòi bảo hành hay bảo hiểm bồi thường?

Tôi mua chiếc ôtô mới cách đây 3 tháng, mua cả bảo hiểm cháy nổ nhưng giờ xe bị cháy, cả bên bán và bảo hiểm đùn đẩy không chịu giải quyết.

Tuần trước, xe bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ trước nhà. Lửa được dập kịp thời nhưng xe chẳng thể đi được nữa. Tôi gọi ngay cho đại lý bán xe yêu cầu xử lý theo chế độ bảo hành vì xe còn thời hạn bảo hành tới 2 năm 7 tháng.

Đại lý trả lời tôi đã mua bảo hiểm cháy nổ thì nên làm việc với công ty bảo hiểm để được bồi thường. Họ cho rằng bảo hành chỉ áp dụng với lỗi kỹ thuật cần sửa chữa, còn cháy nổ gây thiệt hại lớn thì thuộc phạm vi bảo hiểm.

Tôi tiếp tục liên hệ công ty bảo hiểm. Họ lại phản hồi xe vẫn còn trong thời hạn bảo hành, nếu nguyên nhân cháy do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất thì trách nhiệm thuộc về hãng. Do đó họ tạm thời từ chối chi trả và đề nghị tôi làm việc với bên bán trước.

Hiện tôi thiệt hại rõ ràng nhưng không bên nào nhận giải quyết dứt điểm.

Xin hỏi trong trường hợp xe còn bảo hành nhưng đã mua bảo hiểm cháy nổ, khi xảy ra cháy thì trách nhiệm ưu tiên thuộc về hãng hay công ty bảo hiểm?

Tôi có quyền yêu cầu cả hai bên cùng giám định nguyên nhân không? Nếu một trong hai bên từ chối hoặc chậm trễ, tôi nên khiếu nại, yêu cầu cơ quan nào can thiệp để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình? Xin được tư vấn và cảm ơn.

Độc giả Phú Nghĩa

>>Luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn