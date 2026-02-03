Ôtô bẹp rúm khi rơi xuống vực, ba người sống sót

Tuyên QuangChiếc xe ôtô bán tải rơi xuống ta luy âm tại khu vực dốc Cán Tỷ, ba người trong xe may mắn sống sót, trưa 3/2.

Khoảng 12h, chiếc xe bán tải biển số tỉnh Ninh Bình di chuyển trên quốc lộ 4C, khi đến đoạn dốc Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang thì xe bị lật, lộn nhiều vòng và rơi xuống ta luy âm cách vị trí rơi hơn 20 m. Chiếc xe sau đó được chặn lại bởi dải phân cách cứng của đoạn đường nằm ở phía dưới.

Chiếc xe bẹp rúm sau khi rơi xuống ta luy âm. Ảnh: Nguyễn Thơ

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người gồm hai nam, một nữ, trong đó hai người trú tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, người còn lại trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.

Sau tai nạn, người dân và người đi đường đã phá cửa xe, hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài.

Lãnh đạo xã Cán Tỷ cho biết vụ việc khiến tài xế bị thương nặng, 2 người còn lại bị thương nhẹ. Tất cả sau đó đều được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang.

Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn cua nhiều tầng. Tại hiện trường, chiếc xe bán tải bẹp rúm, gần như không còn nguyên vẹn.

Việt An