Ôtô bẹp dúm sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ôtô 5 chỗ bẹp dúm sau va chạm với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người trên xe bị thương, sáng 23/8.

Khoảng 7h30, ôtô 5 chỗ màu đỏ lưu thông hướng Hà Nội - Hải Phòng đâm vào xe tải tại Km77+800. Cú va chạm mạnh khiến phần thân xe con hư hỏng nặng, trần xe bị xé toạc, đuôi xe nát vụn, mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Tài xế mắc kẹt trong cabin, một phụ nữ bị thương nằm trên đường, hai trẻ nhỏ và một phụ nữ khác bị thương nhẹ hơn kịp thoát ra và vào làn khẩn cấp.

Ôtô 5 chỗ bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: Lê Tân

Lực lượng chức năng, y tế khẩn cấp có mặt ngay sau đó, giải cứu tài xế và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường, cảnh báo giao thông được đặt trên bảng VMS.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Lê Tân