Ấn ĐộTiếng phanh rít lên rồi âm thanh va chạm lớn trước khi chiếc xe con lộn nhào qua dải phân cách, lật ngửa bên đường ngược chiều.

Ôtô bay qua dải phân cách, lật ngửa Video: Deadly Kalesh

Tai nạn xảy ra trên cao tốc với hai làn mỗi chiều đường ở Panakudi, bang Tamil Nadu, ngày 30/9. Chiếc xe con lọt vào khuôn hình của camera giám sát bên đường sau những âm thanh lớn. Ôtô trông như bị hất tung lên không trung, bật ngửa vào tiếp đất.

Trong cú va chạm, một người văng ra khỏi xe rồi nằm bất động trên đường, sát dải phân cách. Nhiều người dân xung quanh vội chạy tới. Theo News18, tai nạn khiến hai người bị thương.

Tai nạn làm dấy lên lo ngại rằng các quy tắc an toàn đã không được tuân thủ. Người xem chỉ ra rằng người đàn ông có thể đã bị văng ra ngoài vì không thắt dây an toàn.

Một người bình luận: "Có thể do nổ lốp hoặc chạy quá tốc độ và mất kiểm soát". Một người khác nói: "Có vẻ như hành khách trên xe không thắt dây an toàn".

"Mọi người không đến gần người bị ngã vì anh ta hoàn toàn bất động nên họ nghĩ có thể anh ấy đã chết. Họ đi cứu những người trong xe," một người khác nhận xét.

Mỹ Anh