RomaniaTài xế bất tỉnh sau vô-lăng khiến chiếc Mercedes bay vút qua đầu hai xe con ngược chiều.

Ôtô bay như tên bắn qua đầu hai xe khác Video: Stirile ProTV

Video từ camera an ninh cho thấy chiếc Mercedes chạy nhanh đến vòng xuyến ở thành phố Oradea và không có dấu hiệu của việc giảm tốc độ. Sau đó, xe nảy lên, bay vút lên không trung, suýt đâm vào xe buýt ngược chiều và vọt qua đầu hai xe con phía sau.

Tai nạn xảy ra tối 3/12 khiến tài xế 49 tuổi bị gãy một số xương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. May mắn không có phương tiện hay người nào khác bị đâm trúng. Chiếc Mercedes bay trên không vài giây trước khi đâm sầm vào một cột kim loại chỉ cách trạm xăng vài mét và hư hỏng nặng.

Giới chức cho biết tài xế xe Mercedes bị tiểu đường khiến ông ngất xỉu khi đang lái xe. Người đàn ông mắc kẹt trong đống đổ nát trước khi được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa đến bệnh viện.

Tuy nhiên, tài xế này vẫn bị phạt số tiền tương đương 365 USD vì chạy xe sang làn ngược chiều, và bị tước giấy phép lái xe 90 ngày.

Mỹ Anh (theo alba24)