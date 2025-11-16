Ôtô bất ngờ tăng tốc, gác chân lên xe khác trên đường

Hà NộiChiếc SUV đang chạy chậm bỗng lao về phía trước, chèn bánh lên xe khác và tông vào lan can ở Vành Đai 2.

SUV mất kiểm soát và 'leo' lên xe khác trên đường Thời gian trên video hiển thị sai so với thực tế. Video: Huế Nguyễn

Tình huống giao thông: Chiều 15/11 tại đường Vành Đai 2 đoạn qua Minh Khai, hướng đi cầu Vĩnh Tuy, một xe SUV khi di chuyển ở làn bên trái bất ngờ lao về phía trước, va chạm vào các xe đang đi trên đường, và sau đó tông vào phía thành lan can bên phải. Đáng chú ý, bánh xe phía phải của chiếc SUV này đã "leo" lên xe ở làn phải. Hiện chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Tài xế cần chủ động kiểm soát chân ga, chân phanh và giữ khoảng cách khi tham gia giao thông. Khi thấy đường bắt đầu ùn tắc, chỉ nên điều tiết tốc độ thông qua chân phanh. Chỉ nhấn ga tăng tốc khi đường đã đủ thông thoáng. Theo Nghị định 168/2024, hành vi không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn mà gây tai nạn giao thông phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.